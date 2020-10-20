المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 اكتوبر 2020م واستعقد جامعة طيبة ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية غداً, ورشة عمل عن بعد بعنوان "فنيات إعداد الاختبارات المقالية والموضوعية على ضوء مخرجات التعلم" يقدمها الدكتور سعيد الشامي.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الورشة تتناول ماهية الاختبار، وأهميته، وأنواعه، ومواصفاته، وخطوات بنائه، وتصنيف مخرجات التعليم، بهدف تدريب وتطوير وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في التعليم العام.// انتهى //13:26ت م0080