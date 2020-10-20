الكويت 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5629 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر253 مليون سهم تمت عبر 13543 صفقة نقدية بقيمة 6ر62 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4405 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر125 مليون سهم تمت عبر 4020 صفقة نقدية بقيمة 15ر6 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10ر26 نقطة ليبلغ مستوى 02ر6245 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر128 مليون سهم تمت عبر 9523 صفقة بقيمة 5ر56 مليون دينار .// انتهى //13:29ت م0081