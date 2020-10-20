الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرفع الدكتور علي بن سعد بن علي العلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية, داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يوفقه وزملاءه في المجلس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطنين.// انتهى //13:32ت م0083