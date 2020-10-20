الغاط 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "الصلاة نور", بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة فهد بن أحمد الطيار.واستمع المحافظ إلى شرح عن دور وأهداف الحملة، التي تتضمن برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها .وأثنى السديري على ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود للمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام.يذكر أن الحملة التوعوية تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.// انتهى //13:32ت م0084