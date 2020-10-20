عام / الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
رفحاء 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ من الـ 7 وحتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي".
ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .
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13:33ت م
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