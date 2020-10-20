جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشنت جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات أمس ، حملة مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "لنجعلها خضراء" في مرحلتها الأولى في مباني السنة التحضيرية بالجامعة ، بحضور وكيلة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت محمد جمجوم ، وعدد من طالبات السنة التحضيرية ومنسوبات وإدارات شطر الطالبات .وتأتي المبادرة التي تستمر على مدار أسبوع ، اتساقاً مع حملة الجامعة التي دشنها معالي الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وتستهدف زراعة 3 آلاف شتلة داخل أسوار المدينة الجامعية للمرحلة الأولى ، وتتزامن مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "لنجعلها خضراء"، ويتم تنفيذها على مستوى المملكة بهدف تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ، والحد من آثار التصحر، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن ، تماشيًا مع رؤية المملكة في تحقيق بيئة مستدامة وتوفير مناخ صحي وزياده الرقعة الخضراء .// انتهى //13:36ت م0086