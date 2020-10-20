الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى النائب العام السوداني تاج السر الحبر بمكتبه ،اليوم، وفد المحكمة الجنائية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا الذي يزور السودان حاليًا.وأوضح الحبر في تصريح له عقب اللقاء أنه ناقش مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية 3 مقترحات بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.وأشار إلى أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسليمهم للعدالة الدولية،مؤكداً أن المشاورات لا تزال مستمرة.// انتهى //13:39ت م0087