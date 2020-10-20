بريدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , غداً جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي 1441/1442هـ ، في قاعة الدرعية بإمارة المنطقة في مدينة بريدة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين بعض المواضيع وتقارير لجان المجلس وبعض الجهات الحكومية بالمنطقة وكذلك استعراض العديد من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //13:39ت م0088