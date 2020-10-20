مكة المكرمة ٣ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠م واستفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص "أمس" عددا من القرى في جنوب مكة المكرمة، ووقف على احتياجات المواطنين من خدمات بلدية ومشاريع تنموية تخدم المنطقة ضمن النطاق الذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة.وزار معالي الأمين مركز الإمارة بقرية الخضراء التابع لمنطقة ‫مكة المكرمة، وتم خلال الزيارة الاستماع والتعرف على احتياجات ومطالب المواطنين من خدمات بلدية والتنسيق مع الجهات الخدمية في توفير الخدمات للمنطقة كما تفقد شاطئ الشعيبة وما يمكن أن تقدمه الأمانة من خدمات بلدية والمساهمة في خلق مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة وزوارها.كما تفقد معاليه محطة توليد الطاقة الكهربائية بالشعيبة في المنطقة الغربية حيث اطلع على عرض مفصل والتعريف بالخدمات التي تقدمها المحطة وبحث تعزيز التعاون بين الأمانة والشركة السعودية للكهرباء لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.من جهة أخرى زار المهندس القويحص، مركز حرس الحدود في الشعيبة، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على عرض مفصل والتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز.// انتهى //13:45ت م0089