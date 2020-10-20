جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم ، تطبيق "طابور واحد" ، مع فريق عمل التطبيق من شباب الأعمال .وتعد هذه الخدمة ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات التي تواجه سكان وزوار محافظة جدة .وتتلخص فكرة تطبيق طابور واحد في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات ، ويسمح النظام لأصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم ومنظمي الفعاليات من متابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من انتشار فايروس كورونا بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ويوفر النظام واجهة رسومية تساعد الزوار على اختيار المكان والانتظار فيه بصوره افتراضية والدخول مباشرة دون الحاجة للوقوف في طابور الانتظار، وفي الطرف الآخر يُمكِّن النظام أصحاب المحلات والمنظمين من ادارة وتنظيم الطوابير .// انتهى //14:40ت م0109