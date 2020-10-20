الباحة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً عن جهود فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال جائحة كورونا – كوفيد 19.جاء ذلك خلال لقاء سموه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي والمتحدث الرسمي للفرع عماد بن منسي الزهراني وعددا من منسوبي الفرع .واطلع سموه على التقرير وما تضمنه من منجزات ، مستمعاً إلى شرح من الغامدي الذي بين أن فرع الهيئة باشر خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام أكثر من 15 ألف حالة إسعافية منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقيها من قبل غرفة العمليات أكثر من 70 ألف اتصال.وأكد سموه أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.كما اطلع سموه على تقرير جهود الفرع، الذي تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية، مشيداً بهذه الجهود.بعد ذلك كرم سموه قيادات فرع الهيئة ومديري المراكز الإسعافية نظير جهودهم في خدمة الأهالي والمقيمين بالمنطقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:54ت م0111