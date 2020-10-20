القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسهنأ رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بإعادة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه.وقال "العسومي" في بيان له اليوم "إن صدور المرسوم الكريم بتجديد الثقة بالدكتور عبد الله آل الشيخ يدل على الثقة الكبيرة لقيادة المملكة في شخصه الكريم وتقديراً للجهود الكبيرة والأعمال المتميزة التي بذلها في الفترة السابقة خلال رئاسته لمجلس الشورى وما قدمه من إسهامات متميزة وأعمالاً مثمرة لتطوير العمل البرلماني في المملكة.وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود والمبادرات المقدرة لرئيس مجلس الشورى في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى السعودي، مؤكداً حرصه الشديد على الارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى أعلى المستويات خدمة للأمة العربية.كما هنأ "العسومي" الرئيس السابق للبرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى".// انتهى //14:54ت م0113