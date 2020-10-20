بريدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, رائد بن محمد البسام بمناسبة تكليفه مديراً لوحدة حقوق الإنسان بالإمارة.وأكد سموه أهمية تعزيز جميع الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تطبيق القانون وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع بالمنطقة, مبيناً أن الدين الحنيف مرجع لحقوق الإنسان لما ينبثق عنه من مبادئ وقيم ومعايير وتسامح ومحبة وإعطاء للحقوق.وشدد سموه على ضرورة متابعة حماية الحقوق الإنسانية كافة, من خلال فرض احترام حقوق الآخرين التي أقرتها الدولة -أعزها الله- لأفراد المجتمع كافة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية إبراهيم الصغير.// انتهى //15:07ت م0115