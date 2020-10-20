الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل اليوم، بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان يوري افاناسيف.وأكد الوزير خلال اللقاء سعي الحكومة الانتقالية لتعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة والسودان خصوصاً على ضوء بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان "يونيتامس"، واستعداد وزارة الخارجية الكامل للتعاون وتسهيل مهام عمله.من جانبه، أعرب يوري افاناسيف عن أمله في أن يكون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عوناً للحكومة الانتقالية، مشيراً إلي الاهتمام الذى يلقاها السودان من المجتمع الدولي لإنجاح الفترة الانتقالية.// انتهى //15:11ت م0116