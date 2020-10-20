الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأطلق الاتحاد السعودي للهجن اليوم الثلاثاء مسابقة النعيرية للمعلقين وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيداً من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.وبين الاتحاد أن المسابقة تنطلق مزامنة مع سباق النعيرية للهجن، حيث تبلغ جوائز مسابقة المعلقين 60 ألف ريال.ونوه الاتحاد السعودي للهجن أن المسابقة مخصصة لمواطني المملكة العربية السعودية وأشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة ارسال فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقاً على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.وأضاف الاتحاد أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الالكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الخميس المقبل.وحدد الاتحاد السعودي للهجن يوم غدٍ الأربعاء موعداً لانطلاق استقبال المشاركات ولمدة يومين، على أن تنطلق المسابقة يوم الأحد القادم الموافق 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020.// انتهى //15:11ت م0117