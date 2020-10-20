تبوك 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، حملة " الصلاة نور" بالمنطقة التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف مناطق المملكة، لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة الفرد ، وتستمر لمدة ستة أشهر.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل بن إبراهيم ضامري.ونوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لجميع أنشطة وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدور المهم الذي تقوم به في توعية المجتمع بشعائر الدين، مشيداً بهذه الحملة التي تُعنى بتوعية المجتمع بالركن الثاني من أركان الإسلام وأهمية الصلاة في حياة المسلم .واستمع سموه لشرحٍ موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها، قدمه مدير عام الفرع، وتشتمل على نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، ومن خلال جولات ميدانية في ‏الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية لتوعية أفراد المجتمع بأهداف الحملة، ‏وتفعيل عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي، والجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:14ت م0118