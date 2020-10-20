الدمام 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له.ونوه سموه بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله - على تعزيز علاقة المملكة بمختلف الدول، ومد جسور الصداقة والتعاون، مشيدا بمستوى العلاقات بين المملكة وكينيا وحرص المملكة على تنميتها.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه، أكد سفير جمهورية كينيا حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار .// انتهى //15:17ت م0119