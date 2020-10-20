الأحساء 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسوفرت أمانة الأحساء مُعَدّة حديثة لحفر ونقل الأشجار العملاقة والمعمّرة من وإلى المنتزهات والحدائق والميادين.وتمتاز المعدة بمواصفاتها الفنية العالية من حيث قوتها وسرعتها في النقل والزراعة، مما يزيد نسب النجاح نقل وإعادة زراعة الأشجار، مقارنةً بالطريقة التقليدية في نقل الأشجار التي كانت تستنزف الجهد والوقت ونسبة نجاحها ضئيلة، إضافةً إلى صعوبة عملية التجهيز والنقل .وتأتي مبادرة توفير المعدة تماشيا أهداف زيادة الغطاء النباتي ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساهمة في تعزيز برنامج جودة الحياة والذي يسهم بدوره في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على الأشجار المُعمّرة ذات القيمة البيئية المهمة والتأكيد على عدم الإضرار بها على الرغم من كونها تعترض تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الحاضرة، الامر الذي يتطلب المبادرة بخطط مدروسة لتحقيق ذلك.// انتهى //15:18ت م0120