الدمام 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم ، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.ونوه سموه بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتي بدأت قبل أكثر من 75 عاماً، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة .بدورها أعربت نيكول مانز عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.// انتهى //15:20ت م0121