الكويت 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 117718، في حين سجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 714 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7806 حالات.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 592 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109198 حالة.// انتهى //15:24ت م0123