ثقافي / جامعة الأمير سطام تطلق برنامجًا لتعلم مبادئ اللغة الصينية
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
السيح 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واس
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة بعمادة السنة التحضيرية اليوم، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعلم مبادئ اللغة الصينية، الذي يستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وفروعها.
ويعقد البرنامج التدريبي عن بعد لمدة شهر بدءًا من 30 أكتوبر 2020 ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح، بإشراف مدربين معتمدين من الجنسية الصينية.
// انتهى //
16:37ت م
0152