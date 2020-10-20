السيح 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة بعمادة السنة التحضيرية اليوم، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعلم مبادئ اللغة الصينية، الذي يستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وفروعها.ويعقد البرنامج التدريبي عن بعد لمدة شهر بدءًا من 30 أكتوبر 2020 ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح، بإشراف مدربين معتمدين من الجنسية الصينية.// انتهى //16:37ت م0152