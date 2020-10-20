بغداد 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 434598 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10366, فيما سُجلت 2602 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 366134 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58098 , منهم 466 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:40ت م0154