القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرحبت مصر بالتفاهمات التي تُوصل إليها بين السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، عن خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، معبرة عن تطلعها إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.وأكدت مصر ثقتها في أن تشكل هذه الخطوة بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعًا للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.// انتهى //16:41ت م0156