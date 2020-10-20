الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة صباح اليوم دورة عارضي الخيل العربية ضمن برامج المركز التدريبية لتطوير المهتمين بهذا المجال.وتهدف الدورة التي قدمها مدربين معتمدين على مدى 3 أيام إلى التعريف بمفهوم التعامل مع الخيل والأساسيات التي يجب توفرها للحفاظ على صحة الخيل وتوفير بيئة مناسبة له لتنمية مهارات المتدرب بما يخدم المسيرة الفروسية وتزويد المتدربين بأهم العناصر المرتبطة بأحدث أساليب وطرق الرعاية وكذلك صقل مهاراتهم وتنميتها بالطرق الحديثة للتدريب وعرض الخيل وتوظيفها بعروض الجمال.واشتملت الدورة على عدة محاور منها سلامة ونظافة الخيل والأدوات التدريبية والتشغيلية وأهم الأوقات والأماكن المناسبة للتدريب وتجنب العادات السيئة للخيل.// انتهى //16:44ت م0158