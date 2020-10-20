الرياض 3 ربيع الأول 1442 الموافق 20 أكتوبر 2020 واسنظمت كلية العلوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن دورات تدريبية افتراضية بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ، تضمنت برامج عمل متنوعة لمدة (8) أسابيع بإجمالي (120) ساعة لكل طالبة.وتمثلت الدورات التدريبية في عدة محاور أبرزها مبادئ الحماية من الإشعاعات المؤينة، وأهمية المعايرة الإشعاعية، والكواشف الإشعاعية المستخدمة للحماية من الإشعاع، وقد استهل الدكتور منصور المريشد البرنامج التدريبي بتعريف الطالبات عن أهمية المدينة بشكل عام في مجالات البحث العلمي، تلاه عرض لأهم التقنيات النووية الموجودة بالمعامل مع شرح مجالات استعمالاتها، وإحاطة الطالبات بشروط السلامة المتبعة في معامل الفيزياء النووية.كما تمكنت الطالبات من خلال اعتماد برامج محاكاة وبرمجة مختلفة من التعرف على عدة مجالات من البحث العلمي المتعلقة ببعض التقنيات المستخدمة في المجال النووي وكذلك مجال الحماية من الإشعاع، مما ساهم في كسب الطالبات لتجربة فريدة من نوعها في مجال البحث العلمي الخاص بالفيزياء النووية.//انتهى//16:45ت م0159