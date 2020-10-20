المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 اكتوبر 2020م واسأطلق مكتب وزراة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المهد اليوم، بحضور محافظ المهد مبارك المورقي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه سبعان المطيري وعدد من الجهات الحكومية، حملة "لنجعلها خضراء" .وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.//انتهى//16:47ت م0160