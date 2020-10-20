عام / وكيل إمارة حائل يدشن توسعة أقسام مستشفى محافظة موقق العام

الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
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حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس ‏
دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ‏اليوم التوسعة الجديدة لأقسام مستشفى محافظة موقق العام والتي شملت ‏تطوير وتوسعة أقسام الطوارئ والعيادات وقاعة التدريب والمحاضرات ‏وإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة الإلكترونية في المستشفى ‏بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة.‏
وتجول وكيل إمارة حائل في أقسام المستشفى واستعرض مدير المستشفى الأخصائي أول ‏خلف الزامل تفاصيل التوسعات الجديدة في المستشفى. ‏
‏// انتهى // ‏
16:48ت م
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