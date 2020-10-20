حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس ‏دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ‏اليوم التوسعة الجديدة لأقسام مستشفى محافظة موقق العام والتي شملت ‏تطوير وتوسعة أقسام الطوارئ والعيادات وقاعة التدريب والمحاضرات ‏وإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة الإلكترونية في المستشفى ‏بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة.‏وتجول وكيل إمارة حائل في أقسام المستشفى واستعرض مدير المستشفى الأخصائي أول ‏خلف الزامل تفاصيل التوسعات الجديدة في المستشفى. ‏‏// انتهى // ‏16:48ت م0161