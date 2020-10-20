عام / وكيل إمارة حائل يدشن توسعة أقسام مستشفى محافظة موقق العام
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم التوسعة الجديدة لأقسام مستشفى محافظة موقق العام والتي شملت تطوير وتوسعة أقسام الطوارئ والعيادات وقاعة التدريب والمحاضرات وإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة الإلكترونية في المستشفى بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة.
وتجول وكيل إمارة حائل في أقسام المستشفى واستعرض مدير المستشفى الأخصائي أول خلف الزامل تفاصيل التوسعات الجديدة في المستشفى.
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16:48ت م
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