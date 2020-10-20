أبها 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، لقاء حول آليات "تفعيل دور سيدات الأعمال في اللجان ".وناقش اللقاء أهم وسائل التدريب والتأهيل الفعالة لسيدات الأعمال لتعزيز دورهن في ورش العمل واللقاءات التطويرية، وتشجيعهن لخلق استراتيجية مُتكاملة مع كافة الجهات المعنية للنجاح والابتكار في المشروعات التجارية .وأشارت عضوة مجلس إدارة الغرفة فاطمة القحطاني إلى أن مركز سيدات الأعمال بالغرفة يسعى لتعزيز مناخ العمل العام للمرأة بعسير و تنفيذ مبادئ ريادة الأعمال، وتشجيع ودعم المبادرات الخاصة بهن، و تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تشمل إعادة التفكير بالتوجهات والفرص المتاحة لرائدات الأعمال بالمنطقة، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات ودورات تدريبية مكثفة لسيدات ورائدات الأعمال في مختلف المجالات، حيث يتم مناقشة القضايا التي تهم سيدات الأعمال بعسير، واقتراح الحلول المناسبة لها التي تساعدهن على مزاولة أنشطتهن التجارية والاستثمارية بأنفسهن.// انتهى //16:53ت م0162