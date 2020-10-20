الدمام 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 اكتوبر 2020م واسواصلت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق بالمحافظة ، حيث بدأت بأعمال تكسية الممرات بالبلاط المتداخل (الأنترلوك) داخل الأحياء القديمة (الشويكة ، الوسادة ، المزيرع ، المدني ، الجراري) بإجمالي مساحة 50000 متر مربع ، كما قامت بإغلاق وتسوية وردم الحفر وإصلاح التشققات وصيانة الأرصفة وتركيب البردورات في المداخل.وتأتي هذه الأعمال ضمن استمرار الجهود الأمانة في صيانة شوارع المحافظة والمتضمنة أعمال السفلتة والأرصفة والدهان وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وضمن برنامج صيانة المداخل والممرات داخل الأحياء القديمة في المحافظة، وتماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأجرت الأمانة خلال الشهرين الماضيين العديد من أعمال الصيانة في المحافظة، شملت إعادة سفلتة الطرق وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وتركيب اللوحات الارشادية، وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد لهذا العام، بالكفاءة والمعايير التي أنشأت خلالها، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها.// انتهى //16:55ت م0163