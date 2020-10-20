طرابلس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنظم صندوق الأمم المتحدة للسكان دورتين تدريبيتين لـ27 عاملًا صحيًّا من عدة مراكز رعاية صحية أولية في العاصمة الليبية طرابلس.وعُقدت الدورتان وفقًا لبيان للصندوق اليوم حول تقديم حزمة الخدمات الأدنى للصحة الإنجابية خلال الأزمات، في الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وبالشراكة مع الهيئة الطبية الدوليةء.وضمن نشاط الصندوق خلال شهر أكتوبر الجاري، وزع مساعدات إنسانية على أسر نازحة من جنوب طرابلس، في مدينة العجيلات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.وشملت المساعدات 101 حقيبة صحية إلى الأسر، تلبي احتياجات النساء والفتيات خصوصًا، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق.// انتهى //17:24ت م0178