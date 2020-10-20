مكة المكرمة03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسهيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث بنات خلال العام الدراسي الحالي تكاملاً بين الإدارات والمكاتب لدعم التطوير المهني التعليمي , من خلال توفير البيئة المناسبة لتكامل تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيفها في العملية التعليمية عبر استخدام نظم التدريب الإلكتروني وربطها بالمهام المنوطة بعمل شاغلات الوظائف التعليمية .حيثُ وفرت إدارة التعليم ‬قاعات افتراضية للإدارات والمكاتب التابعة لها وتقديم الدعم التقني لمنسوبات الإدارات المستضافة أثناء التدريب الإلكتروني ومساندة المدربات والمتدربات إلكترونيا بتوفير أدلة إرشادية لشرح آلية التعامل مع القاعات الافتراضية كذلك التواصل المستمر مع المستفيدات والرد الفوري على الاستفسارات الواردة .يذكر أن الاستضافات شملت مواضيع متعددة حول إدارة الأزمات في ظل جائحة كورونا، والدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل في ظل جائحة كوفيد-19 والإرشاد وقت الأزمات وكيف نعود بحذر وشراكة الأسرة مع المجتمع (ارتقاء) كما تناولت الدليل التوضيحي حول منهجية التقييم الجديدة للموهوبات والتشخيص والقياس الفعلي والنفسي في التربية الخاصة بالإضافة للقاءات بشأن الاستعداد للعام الدراسي‬ .من ناحية أخرى نظم تعليم مكة المكرمة ممثلاً بإدارة الطفولة المبكرة اليوم احتفالاً بيوم الغذاء العالمي لتوعية عن أهمية الغذاء الصحي والطرق الصحيحة للحصول على الطعام والعادات التي يتبعها كل شخص للمحافظة على النعمة والحد من إهدارها .وتناول الاحتفال محاور متعددة تضمنت حفظ النعمة والحد من إهدارها في ظل الظروف الحالية، مع توضيح أهمية الغذاء في المحافظة على الصحة والسلامة، وإبراز العادات الصحيحة لتناول الطعام واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غذائه.// انتهى //17:50ت م0179