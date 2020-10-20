أبها 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشن رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم الدورة الجديدة من المسابقات الثقافية والأنشطة الطلابية التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1442هـ، بحضور بعض منسوبي الجامعة.وأوضح الدكتور صفحي أن هذه المسابقات والأنشطة لها دور في تعزيز المهارات والمواهب الطلابية، والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم لخدمة الفرد والمجتمع , كما تحقق أهداف النشاط الطلابي اللاصفي.وتتضمن المسابقات الثقافية مسابقات في حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية والأفلام الوثائقية "الإنتاج المرئي" وفن التصوير والأعمال التطوعية ونجم الجامعة ودرة الجامعة والنص المسرحي،والقصة القصيرة وإعلامي المستقبل، والبحث العلمي.// انتهى //17:52ت م0180