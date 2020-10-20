بيروت 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 621.46 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 96 ألفاً و134 سهماً، بقيمة 967 ألفاً و473 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 35 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و447 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و420 ألف دولار أمريكي لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:58ت م0182