لندن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.// انتهى //18:08ت م0186