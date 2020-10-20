القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020، حيث ستضم هذه البعثة التي يرأسها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة السفير أحمد رشيد خطابي، في عضويتها مجموعة من المتابعين ينتمون لجنسيات عربية مختلفة باستثناء جنسية بلد المقر.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أنه تم وضع برنامج عمل يتضمن إجراء مقابلات لرئيس البعثة مع الفاعلين المعنيين بهذا الاستحقاق، وتنظيم دورة تدريبية لفائدة المتابعين حول النظام الانتخابي المعمول به، والاطلاع على الإجراءات ذات الصلة برصد وملاحظة جميع العمليات الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر المقبل، وذلك وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وفي التزام بالقوانين المحلية ومقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2020.// انتهى //18:09ت م0187