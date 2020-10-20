الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسقرر الاتحاد السعودي لكرة اليد إقامة دورة ثلاثية لتحديد النادي المتأهل لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى بدلاً من نادي العربي، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر الجاري، على صالة نادي الرياض بالرياض.وأوضح الاتحاد أن هذا القرار جاء بعد اعتذار نادي العربي عن المشاركة في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021م، وبناءً على لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد بشأن عقوبات التأخير والانسحاب التي تنص على أنه "في حال اعتذار أي نادي عن المشاركة في الدوري قبل أو بعد صدور الجداول، يحرم النادي من المشاركة في المسابقة ويهبط للعب في بطولة دوري المناطق، ويتم تطبيق لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية بحقه , كما يحق للاتحاد إبقاء الدوري بالعدد المتبقي إذا لم يكن هناك وقت کافٍ، أو إقامة دورة من دور واحد بين الناديين الهابطين من دوري الدرجة الأولى ( الهداية - الخويلدية) والنادي الحائز على المركز الثالث في بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية (نادي حراء)"، مشيراً إلى أنه بعد موافقة أندية الهداية والخويلدية وحراء على المشاركة في الدورة الثلاثية اعتمد إقامتها خلال المدة المذكورة.وسيلعب في اليوم الأول من الدورة ناديا الهداية والخويلدية، وستكون مباراة اليوم الثاني بين الخويلدية وحراء، وسيلعب الهداية وحراء في اليوم الثالث والأخير، وستكون جميع المباريات عند الساعة الثالثة مساءً.// انتهى //18:22ت م0190