الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واساختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي أقيمت تحت شعار " استثمر في صحتك النفسية"، بحضور مدير الفرع الدكتور محمد الحربي وعدد من مسؤولي ومسؤولات الفرع والدور والمراكز التابعة له.واحتوت الفعاليات التي استمرت لمدة يومين على العديد من أركان الاستشارات النفسية والأسرية والأركان التوعوية بالاضطرابات النفسية وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى الأركان التعريفية بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال ، وتضمنت الفعاليات توزيع المنشورات التعريفية باليوم العالمي للصحة النفسية.// انتهى //18:23ت م0191