الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستحت شعار "الأثر المضاعف" اخُتتم مساء أمس الاثنين منتدى مسك العالمي في نسخته الخامسة، افتراضيًا من العاصمة الرياض، بتنظيم مركز مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، وبحضور أكثر من 5000 مشارك و 70 متحدثًا من الشخصيات الريادية والقيادية، لاستعراض حصاد تجاربهم وخبراتهم في 12 ورشة عمل وجلسة حوارية عُرضت خلال اليومين الماضيين.حيث حظي المشاركين بفرصة الالتقاء والاستماع لنخبة من القادة والمؤثرين من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات، الذين استقطبهم المنتدى لتحفيز الشباب وإلهامهم، لرسم خارطة طريق واضحة لتوجههم المستقبلي، واختتم المنتدى أعماله بدعوة جددها للشباب في العالم، للمشاركة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدول، التي انبثقت من إيمان تام بقدرات الجيل الجديد من الشباب وإمكاناتهم تحت شعار "جيل الحلول".وجاءت هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى افتراضياً؛ لتتيح مشاركة أكبر عدد ممكن من الطاقات الشابة الساعية لمواكبة التغيرات الطارئة، حيث ركز جانب من الجلسات الحوارية على آلية مواجهة التغيير الذي طرأ على العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الحياة اليومية بجميع جوانبها.كما ناقش المشاركين جوانب وموضوعات متنوعة شملت الأهداف الرئيسة للمنتدى، التي تسهم في تمكين الشباب مروراً بالتنمية المستدامة، ودور المرأة، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز المواطنة العالمية، هذا بالإضافة إلى موضوع المنتدى الأساسي لعام 2020م "الأثر المضاعف"؛ الذي سلط الضوء على أهمية الإجراءات الفردية البسيطة في تشكيل تأثير عالمي واسع النطاق.وشهدت الساعات الأخيرة في المنتدى مساء يوم أمس تتويج الفائزين في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في نسختها الثانية، التي تعد البطولة الأكبر من نوعها في العالم بمشاركة 175 ألف متقدم من 200 دولة حول العالم، بهدف تمكين ودعم الشركات والمشاريع المبتكرة الناشئة.وشارك في المنتدى خلال اليومين الماضيين مجموعة من الأسماء اللامعة والمتميزة والتي ضمت: المدير التنفيذي في مجموعة بوسطن الاستشارية"ريتش ليسر" ، ورئيس قسم الإستراتيجية والتقنية ورئيس الابتكار في شركة هيونداي الكورية "نغتشو تشي" ، و ثاني أصغر ملياردير في العالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أويو" للفنادق والوحدات السكنية في الهند"ريتش أغاروال" ، و الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التنوع والشمولية لشركة "يو بي إس" "إدوارد مارتينيز" ، و معالي وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ ، و الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية"جو كايسر" ، بالإضافة للعديد من الملهمين والشخصيات الريادية حول العالم.وعبر معالي وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ في كلمته للمنتدى عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما قدماه من دعم متواصل لوزارة التعليم وغيرها من المؤسسات، الذي جعل من المملكة نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعلم عن بعد، في ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، حيث لقيت هذه الخطوة إشادة من مؤسسات دولية أبرزها: اليونسكو والمركز الوطني لأبحاث التعلّم عن بعد، والتقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية DETA. كما شكر "آل الشيخ" مؤسسة مسك الخيرية على مبادراتها البناءة والتي تصب دائماً في صالح الأجيال الشابة، لما تمثله من مستقبل للأوطان والمجتمعات.وبدوره عبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك الخيرية" الدكتور بدر البدر في كلمته الختامية عن سعادته بالمنتدى في نسخته الخامسة، الذي أقيم رغم كل التحديات والظروف الحالية التي يمر فيها العالم مع انتشار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الدورة الحالية للمنتدى جاءت بشكل افتراضي؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب حول العالم بالحضور، والاستفادة من هذا الحدث الضخم. وأكد البدر على أن مؤسسة مسك تعد الشباب من أعظم الموارد الطبيعية في العالم، التي من شأنها إيجاد الحلول لصناعة مستقبل أفضل رغم كل الصعوبات والتحديات الحالية، مضيفاً: "أننا في مسك نؤمن أن هناك فرصاً عظيمة خلف التحديات الراهنة التي يمر بها العالم".وأشاد الدكتور البدر بمرونة عمل "مسك الخيرية" في التعامل مع الواقع الجديد لانتشار الجائحة، الذي برهنت فيه المؤسسة للعالم على قدرتها على التأقلم مع ما يفرضه الواقع من تحديات، وإصرارها على تحقيق أهدافها في دعم وتمكين الشباب.// انتهى //18:23ت م0192