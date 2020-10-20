طرابلس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم تطورات الحوار السياسي في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.وأوضح بليحق أنه جرى خلال جلسة البرلمان التي عقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة مناقشة قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي التي ألغيت خلال حقبة النظام السابق.وأضاف أنه جرى التصويت على إقرار قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي, إضافة إلى القانون الخاص بجهاز الأمن الداخلي وبعد تداول ومناقشة القانون تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد القانون.// انتهى //18:52ت م0196