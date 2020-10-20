الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.وقالت بنسودا في تصريح صحفي: أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد المسؤولين السودانيين ورغبتهم في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.وأضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية: لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد.وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093، مؤكدة أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.// انتهى //18:52ت م0197