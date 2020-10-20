حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسكرّم معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بالمدينة الجامعية اليوم, عبدالرحمن بن فهد الزامل، الطالب في برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة في كلية الهندسة بجامعة حائل، بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة لمشاريع الطلاب لعام ٢٠٢٠م.وقال معاليه: "إن الجامعة تدعم تمثيلها من خلال الكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات المشرفة لبلادنا وأن برامج الدراسات العليا ومنها برنامج هندسة وإدارة الجودة تهدف للحصول على الخبرة العملية, بالإضافة إلى التأهيل العلمي والمعرفي، خاصة أن تحقيق الجودة وتطويرها يأتي في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030".من جانبه قدم الزامل شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه وتشجيعه له على هذا الإنجاز.ثم قدم رئيس الجامعة للطالب الفائز درعاً تذكاريًا تعبيرًا عن شكر الجامعة له على جهوده وتميزه.مما يذكر أن الفوز في المسابقة جاء في مسار مشاريع طلاب الدراسات العليا من بين متنافسين من دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد تحكيم المشاريع من قبل الخبراء الدوليين في الجمعية الأمريكية للجودة أقروا فوز مشروع المهندس الزامل الذي تناول فيه "تطبيق القياسات الدقيقة في الشركة السعودية للكهرباء".// انتهـى //18:56ت م0198