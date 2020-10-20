الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خلال هذين الأسبوعين عددًا من الورش التدريبية -عن بُعد- لشرح تنظيم مسابقة "منصة مدرستي الرقمية" وإجراءاتها ومراحلها بمشاركة قادة المدارس بمختلف مراحل التعليم وأعضاء لجان المسابقة ولجان التحكيم في الإدارات ومكاتب التعليم.وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي علي الغامدي أن إقامة هذه الورش تأتي في إطار سعي تعليم الرياض إلى التهيئة الجيدة وتقديم الدعم والمساندة لجميع الكوادر المشاركة سواء في المدراس أو في لجان المسابقة أو لجان التحكيم بهدف تجويد أعمال المسابقة في مختلف مراحلها بدءًا من مرحلة النشر الإعلامي مرورًا بمرحلة التحكيم وانتهاءً بمرحلة التتويج والتكريم.وبيّن الغامدي أنه سيتم من خلال مركز تميّز الرياض وبمشاركة الإدارات ذات العلاقة تنفيذ أربع ورش تدريبية -عن بُعد- لشرح تنظيم المسابقة تستهدف أعضاء لجان المسابقة ولجان التحكيم في الإدارات ومكاتب التعليم وكذلك قادة المدارس للبنين و البنات في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى عقد ورشة تدريبية على مدى يومين لشرح معايير التحكيم تستهدف أعضاء لجان التحكيم في الإدارات ومكاتب التعليم .// انتهى //19:10ت م0200