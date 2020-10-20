الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، في الثامن من شهر نوفمبر القادم المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع افتراضيًا، وذلك على منصة المؤسسة، ويشارك فيه 17 متحدثًا من أبرز الشخصيات العالمية في هذا المجال يستشرفون مستقبل العالم وكيف سيكون في مختلف المجالات.ويضم المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين، 4 جلسات حوارية؛ بمعدل جلستين يوميًا، وتحمل الجلسة الافتتاحية الرئيسية عنوان " تخيل المستقبل..تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة"، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وبحضور ومشاركة المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور.ويشهد المؤتمر مشاركة 3 متحدثين رئيسيين، هم: ميتشو كاكاو عالم الفيزياء ومستشرف لمستقبل العلوم، ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، الذي انصبت أعماله البحثية في مجالات علم الكون الفيزيائي وتطور النجوم وحوصلة المجرات وعلم الفلك المجريئ، وجيرد ليونهارد عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا.ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية ثانية تحمل عنوان " العالم الرقمي .. كيف سيغير هوية المستقبل"، يشارك فيها معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وأنتوني سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي.وسيفتتح المؤتمر جلسات يومه الثاني بجلسة تحت عنوان "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"، ويشارك فيها المؤسس المشارك لتطبيق سكايب ورئيس مجلس إدارة icloud سابقًا جوناس كيلبيرج، بحضور مؤسس نظام سيري على هواتف أبل، وكبير مهندسي أبل العاملين على أيفون سابقًا أدم تشير، إلى جانب نائب رئيس المجلس الاستشاري للمشاريع الإبداعية في كاليفورنيا، والمؤسس المشارك في Tract Learning المختص في تعليم الأطفال من عمر 8 سنوات إسثير وجسكي، بحضور كبير العلماء السابق في أمازون وعضو المجلس الرقمي الألماني اندريس ويجند.وستنطلق جلسة الحوار الثانية لليوم الثاني للمؤتمر بعنوان "الرؤى العالمية.. كيف تشكل مستقبل البشرية"، بمشاركة المدير السابق للرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين في الولايات المتحدة سالي كريسل، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي للقدرة العالية ليان هوغفين، بحضور مدير المركز الوطني الماليزي لتعليم الموهوبين نورية محمد شيخ، ومشاركة مدير دائرة التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤول عن اختبارات بيسا المعيار الدولي لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة أندريس شلايشر.// انتهى //19:40ت م0202