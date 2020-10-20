القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأدانت الخارجية المصرية الجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.وعبر المُتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة جميع صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.// انتهى //19:41ت م0204