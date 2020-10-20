اقتصادي / تحسن سعر صرف الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
استعاد الجنيه السوداني بعضًا من تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قريبًا.
وطبقا لمتعاملين فإنه جرى تداول الدولار الواحد اليوم، ما بين 245،240،235 جنيهًا، مقارنة بـ 265 ليوم أمس، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيهًا والدرهم الإماراتي 66 جنيهًا وبلغ سعر البيع لليورو 285 جنيهًا.
وارجع المتعاملون تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب الذي انعكس على أحجام التجار عن عمليات البيع والشراء.
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19:41ت م
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