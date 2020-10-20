حفر الباطن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان الشمري وعدداً من أعضاء الهيئة.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإعلامية بين الجامعة والهيئة .وأكد معالي رئيس جامعة حفر الباطن حرص الجامعة على دعم فرع هيئة الصحفيين بالمحافظة ، وأهمية إبراز المنجزات الايجابية ونقل الصورة المشرقة عن المحافظة مما يسهم في تعزيز وتنمية الاستثمار والحراك الاقتصادي.// انتهى //19:41ت م0206