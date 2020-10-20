أبوظبي 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم في أبوظبي، اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني.وتركّزت المحادثات على التحديات التي تواجه الوكالة ميدانياً، وإنسانياً، وبخاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على أطر الوكالة وعملها.كما تناول اللقاء دعم دولة الإمارات للوكالة التي ترأس مجلسها الاستشاري منذ شهر يوليو الماضي، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تدعيم أنشطة "الأونروا" التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.وأكّد قرقاش موقف بلاده في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.كما تطرق معاليه خلال اللقاء إلى أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية، ووجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المناسبة لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.// انتهى //19:43ت م0207