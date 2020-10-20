الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسوقعت النيابة العامة، اليوم، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وسعادة رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية، والدراسات الفنية والأعمال التقنية، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يخدم الأهداف ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقع المذكرة من النيابة العامة رئيس اللجنة العلمية الدكتور تركي الدوسري ومن الجامعة السعودية الإلكترونية عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور عبد الله بن سليمان السيد.// انتهى //20:19ت م0215