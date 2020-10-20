نجران 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستنفذ جامعة نجران غداً، دورة تدريبية مجتمعية "عن بعد" بعنوان " إدارة التغيير الفعّال ".وتتناول الدورة عدة محاور منها؛ إدراك أهمية إدارة التغيير الإيجابي ودورها في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف وحل المشكلات، والتعرف على الفرق بين مفهومي إدارة التغيير وتغيير الإدارة، إضافةً إلى التعرف على منظومة التخطيط الإستراتيجي وطرق تفعيلها، وتعريف المشاركين بإستراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية.// انتهى //20:22ت م0216