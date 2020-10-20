المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنفذ مركز حي الأزهري الاجتماعي النسائي التابع لجمعية مراكز الأحياء "مجتمعي "بمنطقة المدينة المنورة، عشرة أنشطة موجهة للمرأة في شتى المجالات المختلفة بالمنطقة، وذلك عقب التوقف خلال جائحة فيروس كورونا.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد هادي حمزي أن جمعية مراكز الأحياء تقوم بتقديم الأنشطة المختلفة للسيدات والأطفال طوال العام، وتشهد الأنشطة إقبالاً كبيراً من سيدات المدينة، وأن الجمعية تقوم بتنفيذ الأنشطة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع سبل الوقاية بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقا.وأكد حمزي أن الأنشطة التي استئنفت هي عشرة أنشطة أبرزها (نادي القراءة الأسبوعي) الذي يهدف إلى زيادة الرصيد الثقافي واللغوي من خلال تنوع الكتب المطروحة وموضوعاتها واستضافة بعض الشخصيات الأدبية ، ونشاط (روح وريحان) الذي يسعى إلى رفع المستوى الإيماني والاعتزاز بالهوية الإسلامية، كما يتم وبالتعاون من مدربات متخصصات إقامة ورش (حرفة) لتنمية المهارات الحرفية المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل (تقن) التي تقدم تدريبًا نوعيًا لمختلف البرامج التقنية لمواكبة التطور التقني.// انتهى //20:22ت م0217